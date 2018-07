Vazamento de carga interdita faixas da marginal do Tietê Duas faixas da pista expressa da Marginal do Tietê no sentido Lapa, em São Paulo, estão interditadas próximo à Ponte do Limão em consequência do vazamento de produto tóxico de um caminhão, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).