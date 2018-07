Vazamento de combustível bloqueia avenida em São Paulo A pista sentido Marginal/Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes, zona sul da capital paulista, está parcialmente interditada desde as 3h30 desta madrugada na altura do número 3.700, próximo ao Aeroporto de Congonhas. Um caminhão, que transportava 35 mil litros de álcool anidro, teve problemas com uma peça, que se soltou e acabou perfurando o tanque, causando vazamento do combustível. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Duas faixas da pista estão interditadas e o trânsito está sendo monitorado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) também já foi acionada.