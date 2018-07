Vazamento de combustível cancela voo em Rio Preto

O aparelho taxiava na pista para decolar, quando o piloto percebeu um problema na asa esquerda e decidiu retornar. Sessenta e dois passageiros - alguns deles assustados com a pane - tiveram de descer e esperar que os técnicos avaliassem o aparelho.

Com escalas previstas para outras cidades em Campinas, alguns passageiros reclamaram no balcão da companhia. Os técnicos constataram um vazamento de combustível na asa, o que impediu a partida do avião.

A Assessoria da Azul divulgou nota informando que, por questões de segurança, o aparelho passou por vistoria, quando então se verificou que se tratava de vazamento de excesso de combustível de um dos tanques que, devido à elevada temperatura desta época do ano, pode se expandir.

No entanto, segundo a Azul, o problema não oferece risco às operações, por isso, o avião foi liberado para fazer outro voo, que decolou às 12h06 com 56 passageiros.

De acordo com a Azul, os seis passageiros que não quiseram embarcar receberam toda assistência da companhia para seguir aos seus destinos. A companhia negou que o aparelho fosse da nova frota de ATR 72-600 que a empresa apresentou na última terça-feira em voo panorâmico para autoridades e imprensa em Rio Preto. Segundo a assessoria do Azul, o aparelho era um ATRT 72-200 que deve ser substituído em breve pelos 72-600.