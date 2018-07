Vazamento de gás assusta moradores do noroeste da França

Um vazamento de gás de uma fábrica de produtos químicos espalhou um forte odor pela região noroeste da França que chegou até a capital Paris, na madrugada de ontem. Apesar do cheiro forte e do rápido espalhamento do gás, funcionários da fábrica afirmam que não há perigo.

Segundo funcionários da subsidiária francesa da empresa Lubrizol, que fabrica aditivos para lubrificantes industriais e tintas, o cheiro semelhante a enxofre é originário de um aditivo inofensivo de gás natural. Eles também afirmaram que o vazamento seria contido ainda ontem.

A polícia de Paris afirmou, em nota, que o gás se chama mercaptan e não é tóxico, apesar do cheiro de ovo podre. "Ele cheira mal porque é um gás que usamos para dar um odor ao gás natural", disse o diretor de operações internas da Lubrizol, Pierre-Jean Payrouse. A Lubrizol, fundada em 1928, é parte de um conglomerado americano chamado Berkshire Hathaway Inc., que tem fábricas em 19 países.