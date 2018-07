Vazamento de gás esvazia shopping em Curitiba Os funcionários do Shopping Água Verde, em Curitiba, foram retirados do local na manhã de hoje, por conta de um vazamento de gás no edifício. Três equipes da Polícia Militar, além do Corpo de Bombeiros, foram acionadas logo após os funcionários perceberem o vazamento, que segundo a administração do shopping, estava em uma rede de gás já desativada. Após as verificações, o local foi liberado para o público.