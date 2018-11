Vazamento de gás interdita Via Anhanguera em SP A Rodovia Anhanguera foi interditada na tarde de hoje por causa de um vazamento de gás, na altura do quilômetro 13, na chegada à capital paulista. Segundo a concessionária Autoban, por volta das 13h30, uma tubulação de gás da Comgás foi rompida durante obras na via, na pista marginal. Ninguém ficou ferido.