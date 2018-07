Vazamento de gás mata uma pessoa em SP Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em uma explosão de gás acetileno em um prédio do bairro Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o vazamento do gás acetileno - um gás asfixiante com alto grau de inflamabilidade - causou o estouro seguido de incêndio. As autoridades não têm informações sobre o estado de saúde da pessoa ferida, que foi socorrida a uma unidade de saúde da região.