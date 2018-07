Vazamento de gás provoca explosão e fere 49 em SP Um vazamento de gás, seguido de explosão, feriu hoje 49 pessoas numa metalúrgica em Indaiatuba, região de Campinas, interior de São Paulo. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira quando funcionários de uma empresa terceiriza recolhiam produtos químicos usados em cromagem de peças automotivas. A explosão pode ter sido causada pela mistura de outros produtos com ácidos, que causou o rompimento da mangueira de sucção do caminhão e atingiu os funcionários que faziam o trabalho. Sete pessoas tiveram queimaduras na região ocular e foram transferidas para a Clínica de Olhos Raskin, em Campinas. Três foram internados com queimaduras na pele e permanecem no Hospital Municipal Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba. Os outros atingidos foram medicados e liberados. O coronel da Defesa Civil, Antonio Marinho, informou que a contenção foi realizada e a área limpa. "Todo o produto foi retirado por uma empresa especializada e não há mais risco", afirmou.