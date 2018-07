Vazamento de gotículas de óleo é identificado no RJ

A área é vizinha do Campo de Frade, operado pela petrolífera norte-americana Chevron e palco de um grande vazamento, em novembro de 2011. Até a noite desta segunda-feira não havia mancha na superfície do mar. A quantia de óleo perdida em razão do vazamento não foi divulgada.

O local do vazamento, a cerca de 500 metros da fronteira com o Frade, foi localizado a partir de inspeções submarinas feitas pela ANP com veículos dirigidos por controle remoto. Foram coletadas amostras do óleo para tentar identificar a origem do vazamento e o resultado deve ser obtido em até 48 horas.