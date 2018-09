Vazamento de informação frustra operação policial no Rio O vazamento de informações frustrou uma megaoperação com 370 homens das Polícias Civil e Militar em Macaé, no norte do Rio de Janeiro, para prender os traficantes fugitivos do Complexo do Alemão, na capital fluminense. Esta foi a primeira ação policial depois da "Operação Guilhotina", da Polícia Federal, que prendeu policiais civis e militares acusados de vender informações sobre incursões policiais para traficantes da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA).