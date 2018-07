Vazamento de óleo ameaça tartarugas A Praia do Degredo, área de reprodução da tartarugas ameaçadas de extinção, no litoral norte do Espírito Santo, foi atingida ontem por uma mancha de óleo. O combustível vazou na noite de segunda-feira durante o carregamento do navio Pirajuí no Terminal Norte Capixaba (TNC), da Transpetro. A subsidiária da Petrobrás informou que foram derramados 2 mil litros de petróleo bruto. Cerca de 80 homens trabalharam para limpar a região.