Vazamento de óleo atinge litoral norte do Espírito Santo Um vazamento de óleo atingiu o litoral norte do Espírito Santo, em Linhares. Segundo informações do governo do Estado, a mancha de óleo é maior que o calculado inicialmente e foi provocada por problemas da Transpetro no carregamento de óleo de um navio, a cerca 4 quilômetros da consta de São Mateus.