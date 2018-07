Vazamento de óleo da Petrobras atinge Caraguatatuba Após realizar novo sobrevoo na tarde deste domingo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) constatou que a mancha de óleo vazado do terminal da Transpetro, subsidiária da Petrobras, em São Sebastião, já atingiu as praias de Massaguaçu, Cocanha e Capricórnio, em Caraguatatuba. Nas três, equipes de trabalhadores da Petrobras deverão realizar o trabalho de limpeza para retirar as pelotas de óleo, que permaneceram na areia após a baixa da maré.