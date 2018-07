Vazamento de óleo diesel atinge sede do BC em Brasília Um grande vazamento de óleo diesel ocorreu ontem de manhã na sede do Banco Central (BC), na capital federal. Segundo a assessoria do banco, o vazamento está sob controle e não há mais risco de incêndio. Funcionários da Petrobras estão retirando 2,3 mil litros de óleo diesel que vazaram de um tanque que alimenta um sistema de geração de energia. O tanque fica localizado no quarto subsolo da instituição, que tem um dos prédios mais altos de Brasília. O vazamento foi detectado no início da manhã de hoje por funcionários que estavam de plantão. O cheiro forte alertou os funcionários, que chamaram o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. A bóia de contenção do combustível no tanque não funcionou. Segundo o BC, não houve vazamento do óleo para a rede fluvial da região.