Vazamento de óleo interdita totalmente a BR-040 Após sete horas do tombamento de uma carreta no km 590 da BR-040, a via começou a ser liberada para o tráfego de veículos em Itabirito, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A rodovia ficou totalmente interditada desde às 7h10 desta segunda-feira, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.