Vazamento de óleo na pista fecha aeroporto de Vitória

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), por volta das 9h30, a pista foi fechada após o vazamento de óleo durante exercício do caminhão de Combate a Incêndio do aeroporto.

Durante a lavagem da pista, os voos foram alternados para os Aeroportos do Galeão, no Rio, e Confins, em Minas. O aeroporto foi reaberto às 12h20. Até as 12 horas, entre os 24 voos previstos para o período, cinco tiveram atrasos e seis foram cancelados.