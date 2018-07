Vazamento de óleo no Golfo do México chega a 41 dias sem solução definitiva O vazamento de óleo no Golfo do México, considerado pelas autoridades americanas o maior desastre ambiental do país, completa hoje 41 dias sem solução muito clara. A operação "top kill", que começou na quarta-feira e faz o bombeamento de fluidos pesados e outros materiais para o interior do poço que jorra petróleo, ainda não deu o resultado esperado. A BP pediu mais 48 horas para avaliar o resultado da operação.