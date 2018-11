Vazamento de óleo pode ser o 2º maior dos EUA O atual vazamento de petróleo no Golfo do México pode ser o segundo maior acidente ambiental da história norte-americana, atrás apenas do vazamento do navio Exxon Valdez no Alasca em 1989. Se não for contido, o vazamento da empresa britânica British Petroleum (BP) na costa da Louisiana despejará 15,9 milhões de litros de óleo cru no mar, enquanto o acidente do Alasca deixou vazar 41,6 milhões de litros.