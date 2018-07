Vazamento de petróleo ameaça Buenos Aires

Equipes de emergência tentam conter um vazamento de petróleo que segue em direção à boca do rio da Prata, na costa da Argentina, depois que dois navios bateram perto da costa uruguaia. Se não for contida, a mancha, de 20 km de comprimento e 30 metros de largura, pode chegar a Buenos Aires. Segundo o correspondente da BBC em Buenos Aires Daniel Schwimler, as autoridades uruguaias dizem que pode haver sérios danos ao meio ambiente se o combustível chegar ao continente. A colisão, entre um navio grego e um maltês, aconteceu na quarta-feira, a cerca de 20 km da costa de Montevidéo. Ninguém ficou ferido no acidente. O navio grego Syros perdeu cerca de 14 mil metros cúbicos de petróleo depois que seu tanque de combustível se rompeu na colisão. A marinha uruguaia disse que a causa do acidente está sendo investigada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.