Vazamento deixa 10 mil sem água e bloqueia Av. Santo Amaro

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Cerca de 10 mil moradores de bairros da zona sul de São Paulo ficaram sem água na tarde desta terça-feira, 10, devido a um vazamento numa rede de distribuição de água na Avenida Santo Amaro, esquina com a Antonio Joaquim de Moura Andrade. Parte da Avenida Santo Amaro está bloqueada por causa do rompimento. Veja também: Rompimento de rede da Sabesp bloqueia trecho da Av. Santo Amaro O fornecimento foi interrompido para os moradores dos bairros Itaim, Vila Olímpia, Moema, Vila Funchal, Vila Nova Conceição, Parque Ibirapuera, Vila Uberabinha e Vila Helena, segundo a Sabesp. Os trabalhos de reparo tiveram início na manhã desta quarta-feira, 11, e a previsão é que normalização do abastecimento aconteça durante a madrugada de quinta-feira, 12.