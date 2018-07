Vazamento deixa cerca de 15 mil sem água em SP Um vazamento causou hoje a suspensão do fornecimento de água para cerca de 15 mil pessoas nas regiões de Pinheiros e do Jardim Paulista, na zona oeste da capital paulista. O problema foi constatado, no início da manhã, na junção de uma adutora de 500 milímetros de diâmetro da rede de distribuição no cruzamento das Ruas Sumidouro e Costa Carvalho, em Pinheiros. Para efetuar o reparo, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) interrompeu, por volta das 8h30, o abastecimento. Será necessária a troca da tubulação. A empresa estima que o serviço seja concluído entre 6 e 7 horas de amanhã. A expectativa é que as pessoas voltem a receber água normalmente até o fim da manhã de amanhã.