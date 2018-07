Vazamento em adutora assusta moradores no Rio Uma adutora da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) do Rio de Janeiro vazou na noite de sábado, 9, em Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense, assuntando moradores. Em 30 de julho, uma adutora no mesmo local se rompeu, matando uma criança de três anos e ferindo outras sete pessoas.