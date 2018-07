Vazamento em avião causa mal-estar em passageiros

Um vazamento de fluido de uma aeronave da OceanAir, no final da noite de terça-feira, 8, provocou o cancelamento da continuidade da viagem do vôo 6185, que havia saído de Brasília às 22h10 com destino a Goiânia, Cuiabá, Porto Velho, Ji-Paraná e Alta Floresta. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, o problema só foi detectado no momento em que a aeronave de modelo Mk-28 (mais conhecido como Fokker-100), estava sendo rebocada para a pista, no aeroporto de Goiânia, por volta das 22h50. Por ter um cheiro muito forte, o vazamento do fluido teria causado mal-estar em alguns passageiros. A empresa ressalta, no entanto, que não registrou nenhum caso grave e que nenhum passageiro precisou ser conduzido ao hospital. O avião permanecia no pátio do aeroporto na manhã de hoje, enquanto parte dos passageiros aguardava um novo vôo em hotéis e outra parte já prosseguia viagem em outras aeronaves. Pessoas que estavam na aeronave disseram que os problemas começaram a ser notados durante o vôo, quando houve uma forte turbulência.