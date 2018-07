Vazamento está controlado, assegura diretora da ANP

Essa equipe tem mantido contato diário com a Chevron e participado de ações conjuntas com pessoal do Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Marinha, em ações como as observação visual direta por satélite, além de acompanhamento de imagens de filmes submarinos para verificar o controle do acidente.

"Podemos dizer que o que tínhamos no dia 11 é uma situação completamente diferente da que temos hoje. Hoje temos uma situação muito mais controlada. Temos alguma informação de vazamento, mais especificamente em um ponto, em fluxo contínuo, mas a situação é completamente diferente", afirmou Magda. Apesar desse avanço, a diretora classificou o acidente como "indesejável e intolerável para o Brasil", lembrando que o País tem uma "jornada muito audaciosa, que é o pré-sal na próxima década.

O diretor-geral da ANP, Haroldo Lima, disse que não há, ainda, qualquer determinação de proibir a atuação da Chevron no Brasil. "A Chevron tem a concessão do Campo de Frade. Se ela tem a concessão, pode atingir o pré-sal", afirmou, ressaltando que é necessário que a empresa tenha um projeto específico aprovado pela ANP. Mas a empresa ainda não tem um projeto aprovado para operar no pré-sal, destacou o diretor. "Decisão de proibir a empresa de atuar no Brasil não foi examinada, por enquanto. O que vamos examinar é se ela pode atingir o pré-sal a partir de Frade. Ela incorreu em erro sério, que pode prejudicar essa intenção", afirmou.