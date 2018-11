Vazamento fecha por 4h pista expressa da Marginal

De acordo com a Comgás, o vazamento já foi controlado e os técnicos continuam ocupando uma faixa da pista local - que já estava interditada para as obras do Dersa - para o término dos reparos na rede, que devem ser finalizados por volta das 13 horas. Os usuários, segundo a Comgás, não foram prejudicados, pois não houve interrupção do abastecimento.

No Trecho Sul do Rodoanel, sentido Régis Bittencourt, uma das faixas da via continuava interditada por volta das 9h45, na altura do quilômetro 58, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, em razão do tombamento de um caminhão.

De acordo com o Dersa, empresa que administra a via, o acidente ocorreu por volta das 6 horas, quando um outro caminhão bateu na traseira do veículo. Houve um pequeno vazamento do produto tolueno, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Os dois motoristas tiveram ferimentos leves e foram socorridos por ambulâncias do Dersa e do Corpo de Bombeiros.

Perto das 10 horas, o veículo já havia sido desvirado, mas ainda ocupava a faixa três da estrada. No mesmo horário, ainda não havia previsão para a liberação total da rodovia, segundo o DER. Por conta da interdição, havia cerca de 7 quilômetros de lentidão.