Vazamento foi de 3,5 metros cúbicos, diz Transpetro

Segundo a empresa, no final da tarde de segunda-feira (8), os trabalhos de contenção e remoção de resíduos da área atingida pelo combustível foram concluídos e houve a desmobilização dos recursos de contingência na região do pier e das praias. "A decisão foi adotada, em acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), após sobrevoos, nos quais foi constatado que os trabalhos de limpeza foram bem sucedidos", informa.

As equipes seguem atuando nas inspeções e no recolhimento de amostras em toda a orla de São Sebastião e Caraguatatuba, conforme prevê o Plano de Ação de Monitoramento, acordado com o órgão ambiental, diz a Transpetro.