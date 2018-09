Vazamento no Golfo cai pela metade

A British Petroleum (BP) informou no último domingo, 6, que já conseguiu reduzir em 10.500 barris por dia o fluxo de óleo que vaza de um poço no Golfo do México desde o dia 20 de abril. O volume representa cerca de metade da quantidade de petróleo que escapa diariamente para o ambiente, dependendo das estimativas.

O aparato de contenção envolve a colocação de uma tampa sobre o poço, ligada a uma bomba que suga parte do óleo para um navio na superfície. O almirante da Guarda Costeira Americana Thad Allen, que lidera os esforços contra o vazamento, diz que a operação será otimizada nos próximos dias, podendo chegar a 15 mil barris diários.

O volume do vazamento é estimado entre 12 mil e 19 mil barris por dia - o maior desastre ambiental da história dos EUA.

Em entrevista a uma rede de televisão, Allen reconheceu os avanços, mas disse que é preciso "fazer mais". "Isso só estará resolvido no outono (fim do ano no Hemisfério Norte)", previu ele, destacando que a dispersão do óleo em pequenas manchas está dificultando os trabalhos de contenção e limpeza.

Sem saída - O presidente da BP, Tony Hayward, afirmou no domingo que não tem planos de se demitir. Ele foi criticado por dizer que queria "sua vida de volta", o que foi considerado uma demonstração de insensibilidade. "Essa possibilidade (de demissão) não passou pela minha cabeça", disse ele ontem. "Isso passou pela cabeça de outras pessoas, mas não pela minha", reforçou.

Hayward disse que tem o apoio da cúpula da empresa e que os balanços da companhia continuam positivos, apesar do desastre. "Temos mais sistemas de contenção para implementar durante a semana, quando esperamos já coletar a maior parte do petróleo."