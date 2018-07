Vazamento teria provocado explosão em supermercado

Testemunhas relataram ter visto algumas das vítimas saindo do mercado com o corpo em chamas. Os feridos foram encaminhados para dois hospitais da região, e alguns já receberam alta médica. Dentre os feridos com maior gravidade estão o gerente do mercado, Ricardo Santos, de 30 anos, e o açougueiro Luciano Rodrigues de Souza, 29, que sofreu queimaduras de 1º e 2º grau nos braços, pernas e rosto.

O gerente-geral da rede, André Portes, conversou com bombeiros que trabalhavam no socorro às vítimas e foi informado de que a causa mais provável do acidente seria um vazamento na tubulação de gás durante a madrugada. Somente após o resultado da perícia será possível identificar com precisão o ponto de origem da explosão, ocorrida na área onde funcionava a padaria.

O impacto da explosão estilhaçou as portas de vidro e derrubou parte do forro do teto na entrada do mercado. O estabelecimento foi inaugurado há menos de um ano e ocupa o térreo de um prédio residencial de seis andares. Vizinhos disseram já ter sentido cheiro de gás em ocasiões anteriores. Daiana Angélica Pereira, esposa do açougueiro, disse que o marido já havia até reclamado sobre isso com o dono do supermercado, e cogitava deixar o emprego. Portes afirmou desconhecer o fato. "Ontem vim até aqui para almoçar com o proprietário da loja, e não senti cheiro algum".

A Defesa Civil realizou vistoria no local e constatou que não houve problemas estruturais no mercado. O local de armazenamento dos botijões de gás também não foi danificado.