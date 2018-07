Vazamentos em alto-mar acabam em tragédia ambiental

"Quase nada pode ser feito em desastres como o do Golfo do México. As perdas são inevitáveis, e a ação de limpeza apenas atenua os danos", diz Maurício Prado, diretor técnico da Servmar, empresa que atua na área de gestão ambiental.

Segundo ele, as tecnologias hoje existentes para restringir o avanço da mancha de óleo se resumem à queima controlada do petróleo e à colocação de barreiras físicas. "No entanto, esse tipo de barreira só funciona em regiões onde o mar é relativamente calmo, o que não é o caso do Golfo do México", diz Prado. Ele explica que as barreiras físicas podem ajudar a frear a expansão da mancha, mas é preciso agir no principal, que é a contenção do vazamento no poço submarino.

Segundo Prado, o Brasil possui domínio da exploração de petróleo em águas profundas - 3.000 a 4.000 metros -, mas o desastre americano alerta para a necessidade de cuidados redobrados na exploração do petróleo do pré-sal, a 7.000 metros. "Temos um conhecimento tecnológico muito avançado. Mas é impossível ter 100% de certeza de que nenhum acidente irá ocorrer."

De acordo com Guilherme Dutra, diretor do Programa Marinho da ONG Conservação Internacional, uma das maneiras de se evitar acidentes dessa monta é evitar a exploração de petróleo em ecossistemas considerados sensíveis.