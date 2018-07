Veado foge de mata de zoológico em Salvador Um veado que vive em uma área de Mata Atlântica ao redor do Zoológico de Salvador conseguiu fugir na manhã de hoje. Ele foi encontrado dentro de um prédio próximo ao zoológico. Segundo Marta Calasans, veterinária que ajudou a fazer o resgate do animal, a forte chuva que atingiu a capital baiana entre ontem e hoje causou a queda de uma árvore, cujo tronco acabou danificando o muro de proteção entre a mata e a rua. Através do buraco, o veado conseguiu escapar.