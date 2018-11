Veado furioso fere dois em cidade na Itália

A tranqüilidade da cidade de Bolzano, no norte da Itália, foi interrompida por um veado selvagem na terça-feira. O animal enlouquecido tomou as ruas, feriu duas pessoas e levou caos à cidade, que fica a 80 km da fronteira com a Áustria. A correria pelas ruas da cidade assustou os transeuntes e deixou várias lojas quebradas.Depois de uma perseguição de carro, o animal acabou encurralado num estacionamento.Vários policiais, bombeiros e caçadores tentaram sem sucesso capturá-lo com redes, mas a solução encontrada foi sacrificá-lo.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.