Vegetação costeira age contra tsunami Um estudo publicado na revista PNAS mostra que os danos causados pelo tsunami que atingiu a Indonésia em 2004 poderiam ter sido menores se a vegetação costeira estivesse preservada. Estudos anteriores já sugeriam que a vegetação na costa ajuda a dissipar os efeitos do tsunami. Agora, um modelo matemático demonstrou que a existência de árvores na área costeira poderia reduzir entre 3% e 8% as mortes e danos às propriedades. O resultado pode ajudar no desenvolvimento de estratégias em áreas de risco de tsunamis. / FELIPE WERNECK, KARINA NINNI e FÁBIO GRELLET