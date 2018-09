Veículo adaptado para levar turistas é proibido no RJ A 2ª Vara da Comarca de Búzios, no Rio de Janeiro, determinou a paralisação e a interdição das atividades da empresa que realiza transporte de turistas no município "em veículos inapropriados", principalmente nos caminhões denominados de trolleys. Foi fixada também multa diária de R$ 15 mil à empresa em caso de descumprimento da determinação. A decisão foi proferida ontem em ação civil pública pelo Ministério Público. São réus na ação a Prefeitura de Búzios e a empresa Búzios Trolley.