Veículo cai em córrego e provoca cinco mortes em MG Duas crianças e três adultos da mesma família morreram ontem, em um acidente numa estrada na zona rural da cidade de Águas Formosas, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro perdeu o controle da direção ao passar sobre uma ponte, e o veículo caiu no córrego. Chovia no momento do acidente e a pista estava escorregadia.