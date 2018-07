Veículo com 11 pessoas capota e mata 1 em SP Uma pessoa morreu e outras 11 ficaram feridas, após o capotamento de uma caminhonete no final da tarde de hoje, em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia várias crianças no compartimento de cargas. O acidente aconteceu às 17h17 na Avenida São Paulo, bairro Cidade São Jorge. Os feridos foram encaminhados para o Centro Hospitalar de Santo André.