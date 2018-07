Veículo da Nasa cai e queima durante teste

Integrante do Projeto Morpheus, o veículo, desenhado para missões além da órbita da Terra, caiu e pegou fogo após decolar com sucesso. O Projeto Morpheus vem sendo testado há quase um ano no Centro Espacial Johnson, no Texas.

De acordo com a agência, houve "uma falha em um componente de hardware que impediu o veículo de se manter estável durante o voo". Mais detalhes não foram divulgados, mas os engenheiros da Nasa continuam a investigar as causas do acidente.

"Desde antes dos voos de teste, falhas como essa são esperadas", afirmou a agência. "E são parte do processo de desenvolvimento de qualquer veículo espacial", continuou o comunicado.

A nave do Projeto Morpheus estava programada para passar por cerca de três meses de testes cada vez mais rigorosos. O local escolhido para esses testes fica na parte norte da antiga pista de pouso dos ônibus espaciais. O local foi adaptado para simular a superfície da Lua, com rochas e crateras. O acidente ocorre na mesma semana em que a Nasa festeja o pouso bem-sucedido da Curiosity em Marte. / REUTERS