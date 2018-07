Veículo desce ladeira e mata jovem na zona sul de SP

Segundo testemunhas, o condutor do veículo, cujo nome ainda não foi informado e um colega, Luiz da Cruz, bebiam cerveja do lado de fora do veículo e resolveram ir embora. Ao entrar na Towner e descer a ladeira, o motorista teria perdido o controle do carro. Segundo testemunhas, nem chegou a frear.

Sérgio Augusto, ao ver o veículo descendo na direção dele e da namorada, ainda conseguiu empurrar a jovem para tirá-la do raio de ação da van, mas foi atropelado e prensado contra um muro. Mesmo atendido no pronto-socorro do Grajaú, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu. Bárbara teria sofrido apenas ferimentos leves.

O condutor da Towner, segundo testemunhas, apresentava sinais de embriaguez e fugiu para não ser linchado. Minutos depois foi localizado por um primo em uma farmácia; e, após ser atendido na Santa Casa de Santo Amaro, foi levado para o 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna.