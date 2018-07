Veículo na contramão causa acidente com 2 mortes Duas faixas de rolamento da pista sentido interior da Rodovia Raposo Tavares estão bloqueadas, desde as 3h35 desta segunda-feira, no km 22,8, em Cotia, na Grande São Paulo. Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Renault, que entrou na rodovia no km 35, também em Cotia, e trafegou por mais de 12 quilômetros na contramão, atingiu de frente um Gol. O motorista do Renault ficou gravemente ferido. Dois ocupantes do Gol morreram carbonizados após o veículo se incendiar com o impacto. Outro ocupante do Gol ficou levemente ferido.