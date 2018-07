Veículos com 'Sem Parar' deverão trocar aparelho

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a troca será necessária por conta da implantação do novo sistema operacional, que vai operar em uma sequência diferente da feita atualmente, e que será implantado a partir de 1 de janeiro de 2013. Os proprietários dos veículos terão que fazer a troca a partir de dia 1 de janeiro do ano que vem até o dia 7 de novembro de 2014 para substituir os equipamentos, sem custo adicional, de acordo com a Artesp.