Veja a área onde avião de estilista desapareceu

As autoridades venezuelanas continuam a busca pelo avião desaparecido sexta-feira no arquipélago de Los Roques, nordeste da Venezuela, com seis passageiros, incluindo o italiano Vittorio Missoni, herdeiro do império da moda Missoni.

Ele, a esposa, Maurizia Castiglioni e dois amigos italianos passaram o Natal e Ano Novo nas ilhas do arquipélago Caribenho da Venezuela.

A aeronave de pequeno porte está desaparecida desde a manhã de sexta-feira quando deveria ter chegado à capital, Caracas.

O avião bimotor tinha combustível para voar três horas.