Veja cinco cartões postais natalinos no Brasil

Papai Noel morreu, mas o espírito natalino continua vivo. As propagandas já anunciam a chegada da época da troca de presentes e os enfeites começam a aparecer novamente. Enquanto alguns tentam descolar um dinheiro a mais com os empregos temporários, outros aproveitam a parada de fim de ano para viajar ou descansar.

As decorações natalinas se tornaram uma atração turística à parte. Gramado, na Serra Gaúcha, tem sua alta temporada no inverno, mas visitantes se dirigem à cidade para conferir os enfeites e luzes preparados especialmente para a ocasião. Curitiba é chamada de 'Capital do Natal' e os paulistanos já estão acostumados com o aumento de trânsito na região da avenida Paulista criada por curiosos que fazem questão de tirar fotos como lembrança.

Veja algumas cidades que celebram a chegada do bom velhinho, e decida se vai viajar ou ficar em casa.