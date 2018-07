Veja o perfil do tricampeão Sebastian Vettel

Vettel é um de somente três piloto a vencer três campeonatos em seguida e o nono tricampeão do esporte. Os outros são o argentino Juan Manuel Fangio e o alemão Michael Schumacher. Eis algumas fatos sobre Vettel:

* Vettel nasceu em Heppenheim, cidade cercada de vinhedos entre Heidelberg e Darmstadt, em 3 de julho de 1987. Ele começou correndo em karts aos oito anos de idade.

* O alemão venceu 18 de 20 corridas no campeonato alemão de Fórmula BMW de 2004. No ano seguinte, foi o melhor estreante na Fórmula Três Euroseries, vencida pelo britânico Lewis Hamilton.

* Ele se tornou o mais jovem piloto a participar de um final de semana de grande prêmio ao pilotar para a BMW-Sauber nos treinos de sexta-feira na Turquia em 2006, com 19 anos e 53 dias de idade.

* Em 2007, Vettel estreou na F1 com a BMW-Sauber em Indianápolis, substituindo Robert Kubica, e terminou em oitavo - o que fez dele o mais jovem piloto de F1 a marcar um ponto com 20 anos incompletos.

* Vettel correu sete provas com a Toro Rosso em 2007 e em toda a temporada de 2008, quando estabeleceu novos recordes. Sua vitória no GP da Itália em Monza largando na pole position o tornou o mais jovem piloto a sair na primeira posição, com 21 anos e 72 dias, e o mais jovem a vencê-lo, com 21 anos e 73 dias de idade.

* Vettel foi para a Red Bull em 2009, depois que o britânico David Coulthard se aposentou. Ele deu a primeira vitória à equipe no GP da China, onde também deu à Red Bull sua primeira pole e ainda uma dobradinha no pódio. Ele encerrou a temporada em segundoa lugar, atrás do britânico Jenson Button.

* Em 2010, ele se tornou o mais jovem campeão de Fórmula 1 aos 23 anos e 135 dias. Antes dele veio Lewis Hamilton, que em 2008 foi campeão pela McLaren com 23 anos e 301 dias de idade. Vettel é o segundo campeão de F1 alemão, seguindo o heptacampeão Schumacher, e foi apelidado de ‘Pequeno Schumi' no início da carreira.

* Conhecido como piadista, e fã do humor britânico e dos Beatles, Vettel não tem empresário, mas é próximo de Bernie Ecclestone, manda-chuva da F1, com quem de vez em quando joga gamão. Ele vive na Suíça.

* O alemão venceu cinco corridas na atual temporada. Em 2011 ele venceu 11 GPs, com inéditas 15 poles.

(Por Alan Baldwin)