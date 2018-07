Veja o que abre e fecha no feriado prolongado em SP

Saúde

De amanhã a sábado, os hospitais, prontos-socorros e os serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) funcionarão ininterruptamente. As AMAs Especialidades fecham amanhã e na sexta-feira. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os Ambulatórios de Especialidades fecham amanhã, voltando a atender na segunda-feira.

Cultura e esporte

As bibliotecas de bairro abrirão apenas no domingo e a Biblioteca Pública Circulante Mário de Andrade permanecerá fechada todos os dias. Os Bosques da Leitura atenderão somente no domingo.

O Centro Cultural São Paulo abrirá todos os dias, mas a biblioteca fechará de sexta-feira a domingo. Os teatros Artur Azevedo, Cacilda Becker, Décio de Almeida Prado, João Caetano, Paulo Eiró e Zanoni Ferrite fecharão só amanhã; nos demais dias terão programação normal. Estão fechados para reforma os teatros Municipal (mas o museu abre), Alfredo Mesquita, Flávio Império e Martins Penna.

Os Clubes Municipais abrirão todos os dias, mas apenas para as atividades de esporte e lazer, nos horários habituais. Os parques municipais abrirão normalmente todos os dias. Os CEUs não terão aulas, mas abrirão todos os dias para atividades culturais e esportivas nos horários habituais.

Subprefeituras

As Praças de Atendimento das Subprefeituras permanecerão fechadas durante todo o feriado e só reabrem na segunda-feira. As unidades do Centro de Apoio ao Trabalho (CAT) não funcionarão amanhã e sexta-feira. No sábado, as instalações do CAT Luz, Itaquera, São Mateus, Santana, Interlagos e Lapa abrirão normalmente, das 7h às 13h. Já as agências do banco de microcrédito São Paulo suspendem o atendimento na tarde de hoje e reabrem na segunda-feira.

Assistência Social

Os serviços de emergência e acolhida atenderão 24 horas, todos os dias do feriado prolongado. São eles: Abrigos/Casas de Acolhida, Central de Atendimento Permanente e de Emergência, Centros de Referência da Criança e do Adolescente e Centros de Acolhida (antigos albergues).

Permanecerão fechados: Centro de Referência de Cidadania do Idoso, Loja Social, Restaurante-Escola, Centros para Criança e Adolescente, Centro de Referência de Assistência Social, Coordenadoria de Assistência Social e Conselho Municipal de Assistência Social.