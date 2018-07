Veja o que abre e o que fecha em SP no carnaval

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) informou que haverá reforço na oferta de viagens nesta sexta-feira na linha 1 - Azul, principal via de acesso aos terminais rodoviários Jabaquara e Tietê. Nas demais linhas, a frota de trens em circulação não sofrerá alteração. No sábado (09) e no domingo (10), a frota em operação em todas as linhas será equivalente a de um fim de semana típico. Segundo o Metrô, na segunda-feira (11) a frota vai ser semelhante à que circula aos sábados, enquanto na terça-feira (12) será igual a de um domingo. Na quarta-feira (13), a circulação será antecipada para as 4 horas nas linhas 1 - Azul, 2 - Verde e 3 - Vermelha. Na linha 5 - Lilás, a operação terá início no horário habitual, às 4h40.

A SPTrans, empresa responsável pelos ônibus municipais, oferecerá nos dias 8, 9, 10, 11 e 12 duas linhas especiais para as pessoas que irão ao sambódromo para os desfiles das escolas de samba nesta sexta e no sábado (09). Os ônibus vão sair do Terminal Barra Funda e da Estação Tietê do Metrô. Eles vão operar entre 17 horas e 1h30 para a chegada ao Sambódromo e das 5 horas às 9 horas para a saída do público.

Os postos de atendimento da Fundação Procon-SP no Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera vão funcionar no sábado (09), das 7 horas às 13 horas, e na quarta-feira (13) a partir das 12 horas. Na segunda (11) e na terça-feira (12) não haverá atendimento. Os mercados municipais vão abrir normalmente no sábado (09), domingo (10) e na segunda-feira (11). Na terça-feira (12), funcionarão apenas os mercados Central Leste e Vila Formosa, das 7 horas às 13 horas, Pirituba, das 7 horas às 14 horas, e Penha e Sapopemba, das 8 horas às 13 horas.

Nos Centros de Educação Unificados (CEUs) haverá atividades de lazer e recreação todos os dias, nos horários habituais, assim como nos parques municipais, com exceção do Parque Jardim da Luz, que não funciona às segundas-feiras.