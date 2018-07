Veja os prêmios de jornalismo conquistados pelo 'Estado' em 2014

Eleito o jornal mais admirado do País pela 12ª vez nos últimos 15 anos, o Estadão acumula uma série de prêmios ao longo de 2014, incluindo o Prêmio Esso de Jornalismo de 2014, principal categoria da premiação, conquistado com o caderno especial "Sangue Político". Também conquistou prêmios por coberturas internacionais, com "Sudão do Sul: A guerra esquecida", sobre ciência, com o jornalista, Herton Escobar, e fotojornalismo, pela foto "Em defesa da democracia".

Veja abaixo a lista de premiações do Estadão no ano:

Prêmio Esso de Jornalismo- O jornalista Leonencio Nossa recebeu o reconhecimento maior na profissão pelo caderno especial "Sangue Político".

Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos- São poucos os trabalhos que conseguem ganhar de uma vez o Esso e o Vladimir Herzog. Leonencio atingiu o feito com "Sangue Político".

Prêmio Latino-americano de Periodismo de Investigação- Leonencio Nossa ainda recebeu menção honrosa no prêmio internacional.

22º Prêmio CNH Industrial de Jornalismo Econômico- A premiação foi concedida para a série de reportagens A nova Ocupação da Amazônia de Renée Pereira, do Caderno Economia & Negócios

11.º Prêmio Líbero Badaró de Jornalismo- O Estado foi reconhecido em duas categorias: Fotojornalismo com o trabalho "Em defesa da democracia" do fotógrafo Fábio Motta, da sucursal do Rio, e a reportagem "Sudão do Sul: A guerra esquecida", de Adriana Carranca, como a melhor Cobertura Internacional.

Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA)- A Rádio Estadão levou o prêmio na categoria cultura geral de rádio pelo programa "Estadão Noite" de Emanuel Bomfim.

34º Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica- Herton Escobar teve reconhecimento por sua trajetória no jornalismo de ciência e meio ambiente.

1º Prêmio de Jornalismo da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP)- O especial "Crack, a invasão da droga nos rincões do sossego", de Ricardo Brandt e Robson Fernandjes, explorou com material multimídia a proliferação do vício pelo interior de SP.

12° Prêmio Comunique-se- Os colunistas Dora Kramer e Luis Fernando Verissimo e o correspondente Ariel Palácios estiveram entre os vencedores da edição de 2014.

25ª edição do Concurso da Comissão Europeia de Turismo- Felipe Mortara do suplemento "Viagem" teve reconhecimento na categoria Reportagem Revelação. O órgão tem o objetivo de promover destinos europeus pelo mundo.

Prêmio CNI de Jornalismo na Categoria Especial-Inovação - A Reportagem 'Engenheiros ganham currículo novo', dos repórteres Paulo Saldaña e Carlos Lordelo, detalhou a busca por profissionais da área no Brasil. O texto foi publicado no suplemento mensal 'Estadão.edu'.

Grande Prêmio Estácio de Jornalismo - A categoria principal da premiação foi concedida para o caderno especial sobre os 80 anos da Universidade de São Paulo (USP). O material especial, impresso e digital, foi realizado por: Paulo Saldaña, Luciana Constantino, Ana Sacoman, Andrei Netto, Barbara Ferreira Santos, Edson Veiga, Gabriel Manzano, Giovana Girardi, José Maria Mayrink, Marina Azaredo, Mônica Manir, Pablo Pereira, Roberto Godoy e Victor Vieira.