Renan Filho lidera disputa pelo governo de Alagoas com 79,21%

Com 56,79% das urnas apuradas, Renan Filho (MDB) lidera com 78,86% dos votos válidos. Seguidos por Josan Leite (PSL) com 9,85% dos votos. Em terceiro lugar aparece Pinto de Luna, com 7,51%.

O TRE-AL ainda não divulgou quantos eleitores foram às urnas neste domingo. O número de abstenções foi de 23,21% e brancos e nulos 23,11%. O Órgão ainda não publicou os números absolutos desses dois últimos dados.

Resultado das eleições para o Senado

Com 56,79% das urnas apuradas, os candidatos Rodrigo Cunha (PSDB) e Renan Calheiros (MDB) estão liderando a disputa ao Senado. Em terceiro, Mauricio Quintella (PR), com 20,07%, Benedito de Lira (PP), com 14,79%, e Flavio Moreno (PSL), com 4,70%.