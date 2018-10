Waldez Góes lidera disputa pelo governo do Amapá com 47,77%

Com 87,81% das urnas apuradas, Waldez Góes (PDT) lidera com 47,77% dos votos válidos. Seguidos por Davi (DEM) com 34,01% dos votos. Em terceiro lugar aparece Cirilo Fernandes, com 16,43%.

O TRE-AP ainda não divulgou quantos eleitores foram às urnas neste domingo. O número de abstenções foi de 17%, e brancos e nulos 34,74%. O Órgão ainda não divulgou o número absoluto desses dois últimos dados.

Resultado das eleições para o Senado

Com 87,81% das urnas apuradas, os candidatos Randolfe (Rede) e Lucas Barreto (PTB) estão liderando a disputa ao Senado. Em terceiro, Bala Rocha (PSDB), com 8,18%, Guaracy (PTC), com 7,32%, e Fátima Pelaes (MDB), com 7,19%.