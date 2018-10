Com 30,99% das urnas apuradas no Pará, Hélder Barbalho (MDB) lidera com 46,86% dos votos válidos. Em segundo vem Márcio Miranda (DEM), com 31,77% dos votos.

Em terceiro lugar aparece, Paulo Rocha (PT), com 16,52%.

