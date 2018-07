Veleiro canadense afunda na costa do Rio; 64 se salvam

Um veleiro-escola canadense, com 48 adolescentes a bordo, naufragou a cerca de 560 quilômetros da costa fluminense (300 milhas náuticas). A embarcação havia partido do Recife, no dia 8, e estava a caminho de Montevidéu, no Uruguai, quando emborcou em alto-mar e afundou em seguida por causa de fortes ventos. Toda a tripulação - além dos alunos, havia 16 profissionais - escapou em quatro balsas salva-vidas.

O Concordia emitiu o sinal de socorro por volta das 17 horas de quarta-feira. A Marinha acionou a Força Aérea Brasileira, que sobrevoou a região do naufrágio. Às 20 horas, a primeiro balsa foi localizada. A Marinha, então, entrou em contato com três navios mercantes que estavam na região - Hokuetsu Delight, Cristal Pionner e SE Stao Knutsen -, que resgataram os náufragos.

Um rebocador e duas fragatas da Marinha foram enviados para a região para transportar os tripulantes para o Rio, uma vez que os navios mercantes vão seguir suas rotas. A previsão é de que a primeira fragata alcançasse os navios na madrugada de hoje. Ainda não se sabe como será feita a transferência entre as embarcações - se por bote, balsa ou helicóptero. Tudo depende das condições do mar e do vento. A Marinha havia emitido alerta de que os ventos na região podiam atingir 65 km/h. Não há previsão de horário para a chegada dos estudantes e seus professores ao Rio.

O veleiro Concordia pertence à instituição canadense West Island College. A diretora da escola, Kate Knight, disse ao Estado que foi informada do acidente na quinta-feira. Imediatamente, foram tomadas providências com as autoridades brasileiras. Até ontem, a instituição, que fica em Lunenburg, na Província de Nova Scotia, não havia conseguido fazer contato com o barco pelo telefone via satélite nem por e-mail.

Dos 64 tripulantes, 16 são professores, cozinheiros e profissionais que manejam e administram o veleiro. Os estudantes têm entre 16 e 19 anos e cursam o 10.º ano do ensino médio viajando ao redor do mundo durante dez meses. Todos estão salvos e não correm risco de morte, mas a Marinha não soube informar se há feridos.

Matriculados no programa Class Afloat ("aula embarcada"), os garotos têm aulas a bordo e também desembarcam em alguns portos por onde passam, a fim de interagir com os habitantes e experimentar trocas culturais. Os alunos são de países como Canadá, Estados Unidos e México. O programa custa entre 28.500 dólares canadenses (R$ 49.166) e 42.500 dólares canadenses (R$ 73.662).

Kate contou que em 25 anos de existência da escola nunca houve um acidente como este. Afirmou que todos que embarcam recebem treinamento para situações de emergência. Os pais dos estudantes foram avisados do acidente ainda ontem. Não há previsão de que parentes dos jovens ou representantes da escola viajem ao Brasil.

ÚLTIMO CONTATO

A embarcação, de 188 pés (cerca de 57 metros de comprimento), tem capacidade para 66 pessoas, segundo a diretora. Vindos de seus países de origem, os estudantes chegaram ao Recife no dia 4 e zarparam no dia 8. Chegariam à capital uruguaia no dia 25. "Agora nossa preocupação é com a segurança dos tripulantes, então não sabemos como ficará o resto da viagem", disse Kate, que ainda não foi informada sobre as causas oficiais do acidente. O último contato feito pelo veleiro foi a 300 milhas náuticas da costa sudeste do Brasil.