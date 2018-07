Veleiro com 2 argentinos fica à deriva em Rio Grande-RS Um casal de argentinos está desde ontem à deriva a bordo de um veleiro no litoral do município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, perto do Farol Albardão. De acordo com informações preliminares do 5º Distrito Naval, a embarcação está com uma peça quebrada e não consegue se mover. O veleiro seguia para um evento em um clube. Os dois ocupantes passam bem.